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"البحوث الفلكية": مصر ستتأثر بأبخرة هذا البركان.. ولكنها بعيدة تمامًا عن نطاق لابالما

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:28 م
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما تردد بشأن تأثر مصر بغازات وأبخرة بركان لابالما في جزر الكناري، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح تمامًا.

وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "البركان غازاته وأبخرته متأثرًا برياح شمالية شرقية أخذتها إلى أوروبا ولا يوجد أي تأثير له يذكر على مصر".

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، "أن مصر قد تتأثر ببركان في إيطاليا ولكن نسب غازاته في الهواء أقل من النسب المتوقعة ولا يوجد أي خوف منها".

وتابع "حتى الأمطار التي ستسقط على مصر خلال هذه الفترة بعيدة عن النطاق الذي فيه الأبخرة ولا يوجد أي مشكلة على الأرض، مصر بعيدة تمامًا عن نطاق تأثر هذا البركان ولن يكون هناك أي خطورة في هذه الفترة".

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