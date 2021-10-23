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كلوب يُقارن بين صلاح ورونالدو قبل موقعة ليفربول واليونايتد

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
يعتقد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن محمد صلاح وكريستيانو رونالدو لديهما نفس المستوى من الاحترافية، ويمكن لصلاح أن يلعب لفترة طويلة مثل رونالدو وسيحسن من فرصه إذا وقع على عقد جديد مع الفريق.

وأثنى المدرب الألماني على صلاح باعتباره أفضل لاعب في العالم في مستواه الحالي، إذ يستعد فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد"، الأحد.

وستكون هناك مواجهة بين صلاح مع رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية والذي يكبر صلاح بسبعة أعوام والذي هيمن على كرة القدم مع ليونيل ميسي في الـ 15عاما الماضية.

وكان كلوب مترددا في إجراء مقارنة بين صلاح ورنالدو ولكنه أكد أنهما يتقاسمان مستوى الاحترافية والتفاني في عملهما.

وبسؤاله عما إذا كان بإمكان صلاح (29 عاماً) أن يلعب عندما يصل منتصف الثلاثينات من العمر مثل رونالدو، قال : تحتاج للحظ، لأن هناك أشياء يمكن أن تحدث، ولكن احترافية الثنائي هي شيء يمكنك أن تقارنه. على الأرجح مشابهة، صلاح لديه احترافية مذهلة. إنه أول اللاعبين حضورا وغالبا آخر لاعب يخرج من المران.

وأكد: إنه مهتم باستمرار في كل الأشياء التي يمكنه فعلها والتي يتعين عليه فعلها للحفاظ على مستواه أو تحسينه. أعتقد أن مازال لديه المزيد ليقدمه.

وأضاف: لماذا ينبغي علينا أن نقارن؟ بكل وضوح، صلاح ورنالدو لاعبان عالميان. رغم أن القدم اليسرى لرونالدو ليست سيئة، سأقول أن قدم صلاح اليسرى على الأرجح أفضل.

وقال كلوب: ربما يكون رونالدو أفضل في الألعاب الهوائية وقدمه اليمنى قد تكون أفضل من صلاح.

وأكد: بالنسبة للسرعة، فاللاعبان سريعان للغاية، وكلاهما يسعى لتسجيل الأهداف ولكنني لم أفكر من قبل في هذا. أنا لست مهتما بإدخالهما في مقارنة، آسف.

وأكد كلوب أنه ينبغي على صلاح، الذي سجل 137 هدفا في 214 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه للفريق في صيف 2017، تمديد تعاقده الذي ينتهي في 2023.

وقال كلوب: بكل تأكيد هذا يساعده ويساعد الفريق الذي يلعب له أيضا، وأتمنى أن يلعب معنا.

الكلمات المفتاحية

ليفربول كلوب صلاح رونالدو

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