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وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:32 م
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه لابد أن يكون هناك تناغم في تشغيل السدود كالسد العالي، وسد النهضة، وكذلك السدود السودانية.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه نتيجة عدم وجود التنسيق بين إدارة السدود حدث جفاف وفيضان وارتباك في نظام النهر على مدار هذا العام والعام الماضي، حيث نتيجة ارسال الجانب الأثيوبي اخطار أنه سيقوم بملىء 13.5 مليار متر مكعب من المياه قامت السودان بتخزين مياه وكذلك اتخذت مصر عدد من الإجراءات، ولكنهم لم يتمكنوا من التخزين.

وأضاف، "عملوا ارتباك في نظام النهر بسبب معلومة مغلوطة"، لافتا إلى أن الجانب الأثيوبي لم يستفاد شيىء من الملء الأول ولم يخطر السودان به وتعرضت لأزمة.

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