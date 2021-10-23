ما حقيقة تكون حمم بركانية في الإسكندرية؟ رئيس البحوث الفلكية يُجيب

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ما تردد بشأن تكون حمم بركانية في محافظة الإسكندرية متأثرة بغازات وانبعاثات بركان لابالما في جزر الكناري.



وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "بركان لابالما طلع حمم وبدأ يكون جزء كبير من الدلتا عندهم وهو حاجة محلية ولا يوجد أي تأثير لدينا".



ونفى أن يكون لهذه الحمم البركانية أي تأثير على محافظة الإسكندرية، مستطردًا "هذه الحمم ستأخذ مئات السنين لأن درجات الحرارة بها تصل إلى آلاف الدرجات المئوية وهو ما سيؤثر على الأرض بهذه المنطقة".



وفي سياق منفصل أشار إلى أن هناك محطات متخصصة بكفاءة عالية لرصد الزلازال والبراكين، مؤكدًا أن مصر ليست داخل حزام الزلازل رغم حدوث زلازل متتابعة.



وتابع "لن يكون لبركان لابالما أي تأثير على حدوث زلازل مبكرة كما أثير بمواقع التواصل التي تنشر مثل هذه الشائعات لأنه لا يوجد رقابة ولا يوجد حساب".



واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى وسائل الإعلام والمواطنين قائلًا "ارجعوا للجهات المهنية المعهد أو الأرصاد أو جهاز شئون البيئة حتى لا نثير حالة من الرعب والفزع بين المواطنين".

