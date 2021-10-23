Advertisements

عبد الحفيظ: شرف لي تشبيهي بثابت البطل وأغلقنا صفحة إفريقيا

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:30 م
عبد الحفيظ
عبد الحفيظ
علي نبوي
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الحرس الوطني 6-1 في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات بعد المباراة :"حققنا الهدف من المباراة ونجحنا في تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات".

وتابع :"وليد سليمان تعرض لارتجاج خفيف في المخ وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف :"المباراة الأولى افتقد الفريق لـ12 لاعبًا من الممكن أن يشاركوا بشكل أساسي والمرحلة الأولى من البطولة ربما يكون الدوافع فيها قليلة وتحمل الكثير من المفاجآت".

وتابع :"علينا إغلاق صفحة إفريقيا بعد تحقيق الهدف وعلينا التركيز في بداية الدوري لأن أمامنا مباراة هامة أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل".

وعن تشبيهه بالراحل ثابت البطل قال :""شرف لي أن يتم تشبيهي بالكابتن الراحل ثابت البطل".

وعن حالة رئيس الأهلي قال مدير الكرة :"كابتن محمود الخطيب تحسنت حالته بشكل جيد وأموره جيدة ونتمنى تعافيه سريعًا".

الكلمات المفتاحية

سيد عبدالحفيظ الاهلي

أخبار تهمك

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يُقارن بين صلاح ورونالدو قبل موقعة ليفربول واليونايتد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام بالكونفدرالية

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد التأهل الـ19.. ماذا يفعل الأهلي في دور المجموعات الإفريقي؟ (تقرير)

منذ 36 دقيقة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على الحرس الوطني 6-1

منذ 18 دقيقة

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى المستشفى

منذ ساعة و نصف

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 4 ساعات

10 أرقام حققها الأهلي بعد تخطي بطل النيجر والتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يتحدث عن الأزمة الكبرى التي تواجه الأهلي

عبد الحفيظ يعدد مكاسب «رباعية» الأهلي أمام «اطلع برّه»

عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي أمام صن داونز

أول تعليق من رامي ربيعة عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

سيد عبد الحفيظ يُعدد مكاسب الأهلي أمام إف سي مصر

عبد الحفيظ: حققنا الهدف من مباراة الترسانة.. وهدفنا التتويج بلقب إفريقيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:32 م

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

07:24 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements