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عبد الحفيظ: شرف لي تشبيهي بثابت البطل وأغلقنا صفحة إفريقيا
السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:30 م
علي نبوي
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الحرس الوطني 6-1 في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال في تصريحات بعد المباراة :"حققنا الهدف من المباراة ونجحنا في تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات".
وتابع :"وليد سليمان تعرض لارتجاج خفيف في المخ وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة".
وأضاف :"المباراة الأولى افتقد الفريق لـ12 لاعبًا من الممكن أن يشاركوا بشكل أساسي والمرحلة الأولى من البطولة ربما يكون الدوافع فيها قليلة وتحمل الكثير من المفاجآت".
وتابع :"علينا إغلاق صفحة إفريقيا بعد تحقيق الهدف وعلينا التركيز في بداية الدوري لأن أمامنا مباراة هامة أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل".
وعن تشبيهه بالراحل ثابت البطل قال :""شرف لي أن يتم تشبيهي بالكابتن الراحل ثابت البطل".
وعن حالة رئيس الأهلي قال مدير الكرة :"كابتن محمود الخطيب تحسنت حالته بشكل جيد وأموره جيدة ونتمنى تعافيه سريعًا".