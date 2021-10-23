عبد الحفيظ: شرف لي تشبيهي بثابت البطل وأغلقنا صفحة إفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الحرس الوطني 6-1 في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال في تصريحات بعد المباراة :"حققنا الهدف من المباراة ونجحنا في تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات".





وتابع :"وليد سليمان تعرض لارتجاج خفيف في المخ وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة".





وأضاف :"المباراة الأولى افتقد الفريق لـ12 لاعبًا من الممكن أن يشاركوا بشكل أساسي والمرحلة الأولى من البطولة ربما يكون الدوافع فيها قليلة وتحمل الكثير من المفاجآت".





وتابع :"علينا إغلاق صفحة إفريقيا بعد تحقيق الهدف وعلينا التركيز في بداية الدوري لأن أمامنا مباراة هامة أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل".





وعن تشبيهه بالراحل ثابت البطل قال :""شرف لي أن يتم تشبيهي بالكابتن الراحل ثابت البطل".





وعن حالة رئيس الأهلي قال مدير الكرة :"كابتن محمود الخطيب تحسنت حالته بشكل جيد وأموره جيدة ونتمنى تعافيه سريعًا".