الأكاديمية العربية بالإسكندرية تستضيف مؤتمر اتحاد الجامعات البحرية لعام 2021

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، فعاليات "مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام 2021"، وذلك يوم الثلاثاء القادم بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبو قير في الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.





ويعقد المؤتمر هذا العام بالأكاديمية لأول مرة في تاريخه بنظام هجين Hybrid نتيجةً لظروف جائحة COVID-19، وذلك بالحضور الفعلي للمشاركين أو بالمشاركة عن بعد Online participation، ويعد المؤتمر هو الأكبر في التعليم البحري البحري على مستوى العالم.





وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج إن المؤتمر سيستقطب متخصصين وخبراء من مختلف دول العالم ولفيف من رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد الدولي للجامعات البحرية "IAMU"، ونخبة من خبراء المجتمع البحري الدولي.





ويشهد افتتاح المؤتمر الدكتور كيتا كي ليم السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية، الدكتور جلين بلاكوود رئيس الجامعة البحرية الدولية، الفريق كامل الوزير وزير النقل بجمهورية مصر العربية،يوهيا ساساكاوا رئيس مؤسسة Nippon Foundation لجودة التعليم البحري، معالى الربان رضا شحاته رئيس مراقبة الملاحة هيئة قناة السويس، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية





وقال "عبد الغفار" إنه سعيًا من الأكاديمية كونها واحدة من أعرق الجامعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط المؤثرة فى مجال النقل البحرى وبما لها من سمعة طيبة وثقل على المستوى الإقليمي والدولي، فإنها تتشرف بتنظيم اجتماع الجمعية العمومية –الدورة الحادية والعشرين- لمؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام 2021.





يذكر أن هذه هي المرة الثانية التى تستضيف فيها الأكاديمية، المؤتمر والجمعية العامة بعد منافسة قوية د المؤتمر والجمعية العامة بعد منافسة قوية جدًا مع ستة جامعات بحرية كبرى من دول مختلفة هي ) تركيا – السويد – الصين – روسيا – فيتنام – فنلندا )، وذلك بعد عرض.





ويفتتح المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر بحضور رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد، ونخبة من خبراء المجتمع البحري الدولي بالإضافة إلى عدد من الجامعات البحرية الدولية اعضاء الاتحاد المشاركين في المؤتمر (69 جامعة بحرية) ومشاركة من جميع أنحاء العالم لعدد 36 دولة من بينهم "اسبانيا – الولايات المتحدة الأمريكية – ايطاليا – ألمانيا – روسيا – المملكة العربية السعودية- جمهورية مصر العربية – الصين – السويد".





ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الحيوية ذات التأثير في صناعة النقل البحري الدولي منها: مستقبل صناعة النقل البحرى فيما بعد جائحة (COVID 1، وتأثير ذلك على التعليم والتدريب البحري في العالم، فرص العمل المستقبلية مع تحول الموانئ إلى موانئ ذكية، والتقنيات الحديثة للسفن المسيرة ذاتيًا، بدائل الطاقة النظيفة في ظل توجه العالم الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق، التحديات الجديدة الخاصة بالحد من التلوث وتغير المناخ.