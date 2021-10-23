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بعد التأهل الـ19.. ماذا يفعل الأهلي في دور المجموعات الإفريقي؟ (تقرير)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:35 م
الأهلي والحرس الوطني
الأهلي والحرس الوطني
علاء خليف
تأهل فريق الأهلي رسميًا إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تجاوز عقبة الحرس الوطني بطل النيجر بالفوز عليه بنتيجة 6 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على استاد الأهلي WE السلام في إياب دور الـ32 للبطولة.
حملت أهداف النادي الأهلي توقيع كل من، محمد مجدي أفشة "هدفين"، ومحمد شريف "هدف"، وحسين الشحات "هدف"، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي في الدقائق 9، 17، 58، 64، 69، 89، بينما جاء هدف بطل النيجر بالدقيقة 35 من زمن اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني في النيجر انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يُعزز رقمه القياسي في مجموعات إفريقيا

عزز النادي الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم تأهله لهذا الدور للمرة التاسعة عشر في تاريخه في رقم لم يحققه أي ناد إفريقي آخر منذ تطبيق نظام المجموعات بالبطولة عام 1997.

نجح الأهلي في معادلة الرقم القياسي التاريخي، المُسجل باسم الترجي التونسي، وأصبح ثاني فريق يتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في 7 نسخ متتالية، حيث لم يغيب المارد الأحمر عن هذا الدور منذ 2016.

ماذا يفعل الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا؟

- شارك الأهلي 18 مرة في دور المجموعات قبل النسخة الحالية للبطولة القارية.

- تخطى الأهلي دور المجموعات في 13 نسخة سابقة لدوري الأبطال.

- فشل الأهلي في تخطي مرحلة المجموعات في 5 نسخ فقط بالبطولة.

- استطاع مواصلة مشواره في البطولة بعد تخطي دور المجموعات وحتى التتويج باللقب في 8 نسخ بدوري أبطال إفريقيا.

- تخطى الأهلي دور المجموعات وخسر نهائي البطولة الإفريقية 3 مرات فقط واكتفى بـ"وصافة" البطولة.

- تجاوز الأهلي مرحلة المجموعات، ثم ودع البطولة من الدور نصف النهائي في نسخة عام 2010.

- ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد تجاوز مرحلة المجموعات مرة وحيدة عام 2019.

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