وزير قطاع الأعمال عن أرباح الشركات الخاسرة: "ده وقف خلاص"



وأكد وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه يتم إعطاء المكافأت للعاملين بالشركات غير الخاسرة فقط وذلك طبقا للقانون.



وتابع: نعمل على تغيير الخرافات التي استمرت لفترات طويلة باستمرار إعطاء أرباح للعاملين بمؤسسات وشركات خاسرة، قائلا: "ده وقف خلاص".





وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعطاء إثابات ومكافأت للعاملين بالمؤسسات من أرباح الشركات وبالنسبة للشركات الخاسرة والتي حققت خسائر أقل بالمقارنة بالعام الناضي يتم اعتبار هذا أرباح وأنها في الطريق لتقليل الأرباح.



وتابع: أصبح لدينا مكافأة تسمى مكافأة دعم تطوير للشركات التي تسعى لتوفيق أوضاعها والتقليل من خسائرها إلى حين الانتهاء من التطوير.



قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن كل الشركات الخاسرة كانت تبحث عن الحصول على أرباح مع نهاية كل عام وأنه لا يصح في النهاية أن نطلق لفظ مكافأة على ميزانية شركة خاسرة، معلقا: نعمل على تصحيح الأوضاع.