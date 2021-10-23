وزير الري: من مصلحة الجانب الأثيوبي الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن نجاح مفاوضات سد النهضة يشترط وجود إرادة متبادلة، وليس من طرف واحد، مؤكدا أن مصر كان لها إرادة كبيرة للوصول إلى إتفاق ولكن هذه الإرادة لم تتوفر لدى الجانب الأثيوبي، حيث كلما اقتربوا من الوصول لطريق النهاية يخرج الجانب الأثيوبي بطلب جديد.



وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن الجانب الأثيوبي ليس لديه إرادة أوقدرة أن يوقع على اتفاقية، منوها بأن ظن الجانب الأثيوبي أن ليس من مصلحته الوصول لاتفاق هو ظن خاطىء، مؤكدا أن مصلحة الجانب الأثيوبي أن يصل لإتفاق.



وأضاف وزير الري، "بدون وجود اتفاق ولا أي حاجة بالنسبالنا أكنها موجودة، ولنا الحرية في التعامل مع حقوقنا بالوسائل القانونية والسياسية المختلفة"..

