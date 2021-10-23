خبيرة تغذية: هذا أسوأ سلوك يؤدي إلى زيادة الوزن (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الطعام ليلًا يعتبر أسوء سلوك يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أن الوجبات السريعة تؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة وأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، نتيجة احتوائها على زيوت مهدرجة.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك ضرورة للاطلاع على سلوكيات مريض السمنة، والتاريخ المرضي قبل وصف العلاج أو الكورس المناسب لخفض الوزن.



وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة وزن الشباب واحدة وتتمثل في تناول الوجبات السريعة والمياه الغازية، والابتعاد عن تناول الخضروات.





