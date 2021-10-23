عاجل - أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على الحرس الوطني 6-1

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية بعد الفوز اليوم على الحرس الوطني بكل النيجر 6-1 في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقرر موسيماني المدير الفني للأهلي استئناف فريقه للتدريبات الجماعية غدًا الأحد على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.





وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



