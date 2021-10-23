Advertisements

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على الحرس الوطني 6-1

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:53 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية بعد الفوز اليوم على الحرس الوطني بكل النيجر 6-1 في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر موسيماني المدير الفني للأهلي استئناف فريقه للتدريبات الجماعية غدًا الأحد على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الكلمات المفتاحية

موسيماني بطل النيجر الحرس الوطني بطل النيجر الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كلوب يُقارن بين صلاح ورونالدو قبل موقعة ليفربول واليونايتد

منذ 41 دقيقة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى المستشفى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام بالكونفدرالية

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على الحرس الوطني 6-1

منذ 18 دقيقة

بعد التأهل الـ19.. ماذا يفعل الأهلي في دور المجموعات الإفريقي؟ (تقرير)

منذ 36 دقيقة

10 أرقام حققها الأهلي بعد تخطي بطل النيجر والتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موسيماني يجتمع بمعاونيه في الأهلي بعد العودة للتدريبات

بعد الشناوي وأفشة.. نجم جديد يغيب عن الأهلي أمام بطل النيجر

الأهلي يحدد موعد مباراة العودة أمام الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

اليوم.. الأهلي يعود إلى التدريبات استعدادا لمباراة الحرس الوطني

موسيماني يصحح أخطاء لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني

خبر سار للأهلي قبل مباراة الإياب أمام بطل النيجر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:32 م

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

07:24 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements