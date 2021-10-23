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لاعبو الأهلي في المستشفى للاطمئنان على وليد سليمان

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:54 م
الاهلي
الاهلي
توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني والإداري إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأهلي we السلام، من أجل الاطمئنان على حالة وليد سليمان لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة بارتجاج خفيف في المخ، غادر على أثره الشوط الثاني من مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
 
سجل أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة 9، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يقلص الحرس الوطني الفارق في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 58، وأعقبه الهدف الرابع في الدقيقة 64 الذي حمل توقيع حسين الشحات، قبل أن يسجل محمود كهربا خامس الأهداف في الدقيقة 69، ثم اختتم حمدي فتحي سداسية الأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة 89.

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