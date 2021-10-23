قبل العطلة الإسبوعية.. ماذا فعلت أسعار الذهب فى مصر اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت وقبيل العطلة الأسبوعية لسوق الصاغة في مصر غدًا (الأحد)، بينما على الصعيد العالمي، انخفض الذهب بنسبة 0.22% لينهي تعاملات الأسبوع عند 1757.1 دولار للأونصة.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجل أسعار الذهب عيار 14 نحو 526 جنيها.

وسجل أسعار الذهب عيار 18 نحو 677 جنيها.

وسجل أسعار الذهب عيار 21 نحو 790 جنيهًا.

وسجل أسعار الذهب عيار 24 نحو 902 جنيه.

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3,950 جنيه.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7,900 جنيه.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15,800 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6370 جنيهاً.



