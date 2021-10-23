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"عم الرجولة والأخلاق" محمد لطفي برفقة محمد إمام بأحدث ظهور لهما

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:16 م
إمام ولطفي
إمام ولطفي
منار أشرف داود
نشر الفنان محمد لطفي صورة تجمعه مع الفنان محمد إمام، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "لطفي" على الصورة قائلًا:" الواد ده حلو عمهم مع النجم عم الرجولة والأخلاق محمد إمام.. حسين المنياوي".

وفي سياق آخر. يشارك الفنان محمد لطفي في تصوير فيلم "العنكبوت" وهو من بطولة ظافر عابدين، أحمد السقا، مني ذكي، يسرا اللوزي، محمد لطفي، ومن تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.

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