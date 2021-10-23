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انفراجة جديدة تقرب الأهلي من حل أزمة جونيور أجايي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 09:01 م
أجايي
أجايي
علي خلاف

أبلغ مسؤولو النادي الأهلي المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب المارد الأحمر بوجود عرضا من الأهلي الليبي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

رحيل جونيور أجايي عن الأهلي 

و قيد مسؤولو الأهلي النيجيرى جونيور أجايي في قائمة الانتظار بغية إنهاء أزمته مع النادى بشكل ودى، سعدنا أصر اللاعب على الحصول على قيمة عقده بالكامل للرحيل.

من جانبه يضغط مسؤولو النادي الأهلي على المهاجم النيجيري جونيور أجايي لإقناعه بقبول عرض الأهلي الليبي لحل أزمة بقاء اللاعب على قائمة الانتظار.

من الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي عرضوا  على أجايي الحصول على 50% من مستحقاته المالية والبالغة 850 ألف دولار عن الموسم الأخير من أجل فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء إلا أن اللاعب طلب الحصول على قيمة عقده بالكامل.

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