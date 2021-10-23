Advertisements

في مباراة مثيرة.. الهلال يتخطى الرائد بثلاثية بالدوري السعودي للمحترفين

السبت 23/أكتوبر/2021 - 09:02 م
الهلال
الهلال
يسري محمد


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزاً صعباً على حساب نظيره نادي الرائد، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

دخل الهلال هذا اللقاء بالتشكيل الآتي :- 

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط : محمد كنو، كويلار ، حمد اليامي، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو.

خط الهجوم: صالح الشهري.

وعلى الجانب الآخر دخل الرائد هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:- 

حراسة المرمى: ياجو هيريرين

خط الدفاع: رينيه سانتوس، عقيل بلغيث، عبدالله الفهد، محمد سالم، منصور الحربي.

خط الوسط: أحمد الزين - سلطان الفرحان - هنريكي  - محمد فوزير.

خط الهجوم: إيدير لوبيز.

أحداث اللقاء :- 

افتتح لوسيانو فيتو التسجيل لصالح الهلال، عند الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني، قبل أن يزيد اللاعب نفسه التقدم لصالح الهلال، بالهدف الثاني له ولفريقه، عند الدقيقة 61، لتصبح النتيجة تقدم الهلال بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 85، تمكن ياسر الشهراني من تقليص الفارق لصالح الرائد، قبل أن يُعدل إيدر النتيجة في الدقيقة 88، لتصبح النتيجة تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما.

وقبل النهاية بثواني معدودة، تمكن جوميس من خطف هدف الفوز للهلال، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى النقطة 15 محتلاً المركز الرابع، ويتبقي له مبارتين مؤجلتين، بينما يحتل الرائد المركز 10، برصيد 11 نقطة.

الكلمات المفتاحية

جوميز الهلال الرائد الدوري السعودي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى المستشفى

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على الحرس الوطني 6-1

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعتين

10 أرقام حققها الأهلي بعد تخطي بطل النيجر والتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التأهل الـ19.. ماذا يفعل الأهلي في دور المجموعات الإفريقي؟ (تقرير)

منذ 39 دقيقة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

كلوب يُقارن بين صلاح ورونالدو قبل موقعة ليفربول واليونايتد

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 21 ساعة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام بالكونفدرالية

منذ ساعة و 12 دقيقة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرائد ضد الأهلي 2/1 في الدوري السعودي للمحترفين | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء مباريات اليوم 5-2-2020

التشكيل الرسمي لكلاسيكو الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

التشكيل الرسمي لقمة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

تشكيل الهلال الرسمي أمام الفتح في الدوري السعودي

تشكيل الهلال المتوقع امام اتحاد جدة فى الدوري السعودي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:32 م

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

07:24 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements