في مباراة مثيرة.. الهلال يتخطى الرائد بثلاثية بالدوري السعودي للمحترفين









حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزاً صعباً على حساب نظيره نادي الرائد، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.





دخل الهلال هذا اللقاء بالتشكيل الآتي :-





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.





خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.





خط الوسط : محمد كنو، كويلار ، حمد اليامي، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو.





خط الهجوم: صالح الشهري.





وعلى الجانب الآخر دخل الرائد هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:-





حراسة المرمى: ياجو هيريرين





خط الدفاع: رينيه سانتوس، عقيل بلغيث، عبدالله الفهد، محمد سالم، منصور الحربي.





خط الوسط: أحمد الزين - سلطان الفرحان - هنريكي - محمد فوزير.





خط الهجوم: إيدير لوبيز.





أحداث اللقاء :-





افتتح لوسيانو فيتو التسجيل لصالح الهلال، عند الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني، قبل أن يزيد اللاعب نفسه التقدم لصالح الهلال، بالهدف الثاني له ولفريقه، عند الدقيقة 61، لتصبح النتيجة تقدم الهلال بهدفين دون رد.





وفي الدقيقة 85، تمكن ياسر الشهراني من تقليص الفارق لصالح الرائد، قبل أن يُعدل إيدر النتيجة في الدقيقة 88، لتصبح النتيجة تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما.





وقبل النهاية بثواني معدودة، تمكن جوميس من خطف هدف الفوز للهلال، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى النقطة 15 محتلاً المركز الرابع، ويتبقي له مبارتين مؤجلتين، بينما يحتل الرائد المركز 10، برصيد 11 نقطة.



