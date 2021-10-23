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هيفاء وهبي تستعرض ثرائها بعد سجن مدير أعمالها

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:40 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
يارا عادل
شاركت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، متابعيها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، منذ قليل، بمجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير.

وعلقت هيفاء وهبي، على الصور بقلوب باللون الأبيض والأسود، ولاقت الصور إعجاب الجمهور وإنهالوا بالتعليقات المعبرة عن إعجابهم الشديد بإطلالتها الجديدة

وظهرت هيفاء وهبي، خلال الصور بإطلالة أنثوية مميزة مرتدية تيشرت باللون الأسود وبنطلون باللون الأبيض وحذاء كعب يتناسب مع الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج هادئ وبسيط يبرز جمال وشعر طويل باللون الأسود منسدل بين كتفيها زادها بريق ورونق خاص، والتقاط الصور بجوار سيارتها الچيب رانجلر.


والجدير بالذكر أن محكمة جنح قصر النيل، قضت صباح اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات على محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، السباق بتهمة النصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على 64 مليون جنيه من أموالها.


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