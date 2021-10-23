بعد كسر ملك زاهر : "شماته في المرض غير طبيعية"

قالت الفنانة ملك زاهر عبر ستوري حسابيها على موقع التواصل الإجتماعي "إلانستجرام" ان سبب الكسور التي أصيبت بها في يدها هو تعرضها لحادث عن طريق الخطأ وستكشف تفاصيله وتفاصيل إصابتها فيما بعد.







وكتبت "ملك"، "كانت في أخبار نزلت اني عملت حادثة ومش قادرة

ماتكلمش بصراحة، دخلت أشوف التعليقات رغم انه مش عوايدي لقيت كمية شماتة في المرض غير طبيعية يا جماعة ربنا يشفي والله"







وتابعت "الحمد لله أنا كويسة، حابه أطمن جمهوري والناس اللي قلقت عليا بجد قدر الله وما شاء فعل والحمد لله أنها جت على اد كدا وكان الموضوع بسيط".





يذكر أن هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر، نشرت صورة عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام، لملك تكشف من خلالها عن إصابتها بكسر في يدها، معلقة:" اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون قدر الله وما شاء فعل".





وكان آخر أعمال ملك أحمد زاهر مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.



وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.