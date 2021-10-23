موعد تجديد عقد موسيماني مع الأهلي





كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي آخر تطورات مستقبل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر في الفترة المقبلة بعد كثبو الأنباء المتعلقة برحيله.





مصير موسيماني مع الأهلي





وكان مسؤولو الأهلي قد أعلنوا غلق ملف التفاوض مع موسيماني بشأن تجديد عقده تماما والاتفاق على استمراره حتى نهاية عقده في يونيو المقبل على أقل تقدير.





وأكد المصدر أن ملف التفاوض مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتجديد عقده لن يتم فتحه مرة أخرى إلا بعد إنتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقرر لها يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.





وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الأهلي لا يلتفتوا للحديث عن العروض التي يتلقاها المدرب الجنوب إفريقي لأن النادي واثق من بقاء المدير الفني حتى نهاية عقده.



