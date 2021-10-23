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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:05 م
الحادث
الحادث
إيمان عبد العاطي
أصيب مساء اليوم السبت، شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الٱقليمي وتحديدًا بعد " كارتة الفيوم".

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه انفجر أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى انقلابها وإصابة "م.ب"، 23 سنة، بجرح قطعي بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، "م. أ"، 18 سنة، طالب بجرح قطعي بالحاجب الأيمن وتم نقلهما إلى مستشفى الصف المركزي لتلقى العلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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