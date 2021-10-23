فوز لافيينا وأبو كساه في جولة مثيرة بالقسم الثالث











أختتمت اليوم 4 مباريات بمنافسات الأسبوع الثالث بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .





حيث سقط مركز شباب ببا فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام ضيفه لافيينا وذلك بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب مركز شباب ببا ببنى سويف ، وجاءت أهداف لافيينا عن طريق رجب مارو وهشام نيمار ، ليتوقف رصيد ببا عند 4 نقاط فيما ارتفع رصيد لافيينا للنقطة 7 .







وبديريي ابناء الفيوم سقط سنورس فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام شقيقه ابو كساة بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب مركز شباب سنورس ، ليتوقف رصيد سنورس عند النقطة 4 نقاط فيما ارتفع رصيد ابو كساة للنقطة 6 .



وتعادل الواسطى الرياضى سلبيا امام راس غارب بملعبه بالبحر الأحمر ، ليرتفع رصيد الواسطى لنقطة وحيدة فيما ارتفع رصيد راس غارب للنقطة 3 .





فيما نجح اطسا فى خطف تعادل مثير بنتيجة 3/3

أمام سمسطا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سمسطا ببنى سويف ، احرز لسمسطا الثلاثى محمد رجب ويوسف جارا وريشة فيما أحرز أهداف اطسا الثلاثة محمود يوسف واحمد السيد وخالد خلف بمباراة أدارها طاقم تحكيم مكون من مصطفى عبد الرحيم وعاونه ادهم مجدى ومحمد رافت ، اطسا ارتفع رصيد للنقطة الخامسة فيما ارتفع رصيد سمسطا لنقطة وحيدة .



مباريات الاحد :



يستضيف مطرطارس شقيقه مركز شباب الفيوم بملعب مركز شباب سنورس ، ويحتل مطرطارس المركز العاشر بدون نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز الثالث برصيد 4 نقاط .



ويحل شباب ناصر ضيفا على عاملين غارب بمباراة هامة الفريقان ، حيث يحتل شباب ناصر المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة وله مباراة مؤجلة أمام الواسطى فيما يحتل عاملين غارب المركز السادس برصيد 3 نقاط .