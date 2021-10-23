Advertisements

فوز لافيينا وأبو كساه في جولة مثيرة بالقسم الثالث

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني





أختتمت اليوم 4 مباريات بمنافسات الأسبوع الثالث بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .


حيث سقط مركز شباب ببا فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام ضيفه لافيينا وذلك بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب مركز شباب ببا ببنى سويف ، وجاءت أهداف لافيينا عن طريق رجب مارو وهشام نيمار ، ليتوقف رصيد ببا عند 4 نقاط فيما ارتفع رصيد لافيينا للنقطة 7 .



وبديريي ابناء الفيوم سقط سنورس فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام شقيقه ابو كساة بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب مركز شباب سنورس ، ليتوقف رصيد سنورس عند النقطة 4 نقاط فيما ارتفع رصيد ابو كساة للنقطة 6 .

وتعادل الواسطى الرياضى سلبيا امام راس غارب بملعبه بالبحر الأحمر ، ليرتفع رصيد الواسطى لنقطة وحيدة فيما ارتفع رصيد راس غارب للنقطة 3 .


فيما نجح اطسا فى خطف تعادل مثير بنتيجة 3/3
أمام سمسطا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سمسطا ببنى سويف ، احرز لسمسطا الثلاثى محمد رجب ويوسف جارا وريشة فيما أحرز أهداف اطسا الثلاثة محمود يوسف واحمد السيد وخالد خلف بمباراة أدارها طاقم تحكيم مكون من مصطفى عبد الرحيم وعاونه ادهم مجدى ومحمد رافت ، اطسا ارتفع رصيد للنقطة الخامسة فيما ارتفع رصيد سمسطا لنقطة وحيدة .

مباريات الاحد :

يستضيف مطرطارس شقيقه مركز شباب الفيوم بملعب مركز شباب سنورس ، ويحتل مطرطارس المركز العاشر بدون نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

ويحل شباب ناصر ضيفا على عاملين غارب بمباراة هامة الفريقان ، حيث يحتل شباب ناصر المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة وله مباراة مؤجلة أمام الواسطى فيما يحتل عاملين غارب المركز السادس برصيد 3 نقاط .

أخبار تهمك

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام بالكونفدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

رونالدو قبل مواجهة ليفربول: هذه مشكلة مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 7 دقيقة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

انفراجة جديدة تقرب الأهلي من حل أزمة جونيور أجايي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ يوم

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مثير من أنشيلوتي قبل مواجهة برشلونة

منذ 35 دقيقة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 23 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

08:32 م

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

07:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements