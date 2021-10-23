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جوارديولا بعد عبور برايتون: فُزنا بالمباراة بسبب أننا نمتلك لاعبين أفضل

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
عبر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته بفوز فريقه ٤-١ على مضيفه برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال جوارديولا بعد المباراة:" كان درسًا جيدًا، في كرة القدم ينبغي عليك اللعب بالكرة، وعندما لا تكون بحوزتك، سوف تعاني، لديهم عملية بناء جيدة مع الحارس، كانوا يمتلكون رجل إضافي في الوسط، وقد قاموا بتحركات في الامام".

وأضاف :"أعرف ما يعنيه القدوم إلى هنا واللعب ضد هذا الفريق وهذا المدرب وهذا الملعب وتحقيق الفوز".

وواصل :"يستحق برايتون الكثير من الثناء بعد أن لعبوا بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني".

وتابع :"من الصعب للغاية اللعب ضد برايتون طوال 90 دقيقة - نتيجة (3-0) ضد خصم آخر تعني أن الأمر قد انتهى، ولكن أمام هذا الفريق الأمر لم ينتهي بعد".

وأوضح :"لا يهم أين يلعب فودين، فهو يلعب بشكل جيد. المهم هو فهم اللعبة. في بعض الأحيان نحتاج إليه على اليمين أو اليسار".

وأشار :"عدم لعبنا بشكل جيد خلال نصف ساعة من الشوط الثاني، في هذه المباراة يجب أن تحصل على الكرة وإذا لم تكن تمتلكها فإنك تعاني يعرف برايتون ما يجب القيام به".

وأكمل :"فُزنا بالمباراة بسبب أننا نمتلك لاعبين أفضل".

واختتم :"أنا في افضل دوري بالعالم وفخور بذلك، المدربين هنا ساعدوني بمسيرتي التدريبية، كل مدرب يعطيني فكرة إضافية خارج أفكاري".

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