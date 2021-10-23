Advertisements

تفاصيل المؤتمر الصحفي لتقديم صفقات فيوتشر إف سي الجديدة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:10 م
فيوتشر
فيوتشر
آية حمروشي

قام أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بتقديم الصفقات الجديدة لفريق إف سي فيوتشر، والتي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت مؤتمر تقديم صفقات فيوتشر حضور كل من مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس والكابتن أحمد شوبير والمهندس وائل طارق لإسماعيل والكابتن أيمن منصور والكابتن أحمد نجم والاستاذ يسري المغازي.

بالإضافة إلى حضور الكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي والكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، ونجوم الفريق الكابتن سعد سمير والكابتن محمود جنش والكابتن مروان محسن والكابتن محمد فاروق.


الكلمات المفتاحية

ميدو فيوتشر صفات فيوتشر احمد شوبير

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام بالكونفدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مثير من أنشيلوتي قبل مواجهة برشلونة

منذ 36 دقيقة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ يوم

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

انفراجة جديدة تقرب الأهلي من حل أزمة جونيور أجايي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 23 ساعة

رونالدو قبل مواجهة ليفربول: هذه مشكلة مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 8 دقيقة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

حفل زفاف نجم منتخب مصر السابق هاني رمزي وهالة جرجس (صور)

فيوتشر إف سى يسعى لضم نجوم الأهلي والزمالك

حقيقة امتلاك "مستقبل وطن" لنادي فيوتشر إف سي

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

صفقة الأهلي الجديدة تظهر في مران فيوتشر

عرض خيالي.. التفاصيل المالية لانتقال جنش إلى فيوتشر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

08:32 م

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

07:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements