تفاصيل المؤتمر الصحفي لتقديم صفقات فيوتشر إف سي الجديدة





قام أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بتقديم الصفقات الجديدة لفريق إف سي فيوتشر، والتي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مد نجم والاستاذ يسري المغازي.



بالإضافة إلى حضور الكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي والكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، ونجوم الفريق الكابتن سعد سمير والكابتن محمود جنش والكابتن مروان محسن والكابتن محمد فاروق.







وشهدت مؤتمر تقديم صفقات فيوتشر حضور كل من مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس والكابتن أحمد شوبير والمهندس وائل طارق لإسماعيل والكابتن أيمن منصور والكابتن أح