فوز سمنود وعثماثون وسبورتنج في القسم الثالث





حقق فريق سمنود بقيادة "اكرم عبدالمجيد" فوزاً كبيراً على شباب محلة حسن باربعة اهداف دون مقابل في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب سمنود ضمن مواجهات الاسبوع الرابع لدوري الدرجة الثالثة "المجموعة التاسعة" .



بذلك يصعد سمنود د لقمة المجموعة برصيد "10" نقاط انتظاراً لما ستسفر عنه نتيجة مباراة طنطا ومالية كفر الزيات التي ستقام غداً ، فيما تجمد رصيد محلة حسن عند "3" نقاط .





واسفرت باقي لقاءات الجولة عن فوز سبورتنج كاسل على سيدي غازي "1-0" ليرفع سبورتنج رصيده الى "4" نقاط ، فيما توقف رصيد سيدي غازي عند "4" نقاط .





،وفاز بلطيم على اتحاد بسيون بهدفين دون مقابل في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب طنطا ، ليحصد بلطيم ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده للنقطة "9" ويتجمد رصيد اتحاد بسيون عند "4" نقاط .



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة سيدي سالم بضيفه دسوق ، ليتقاسم الفريقان نقطتي المباراة ويرفع سيدي سالم رصيده النقطة "5" نقاط فيما رفع دسوق رصيده الى "5" نقاط .



وحقق عثماثون طنطا انتصاراً غاليا خارج الديار على مضيفه الحامول بهدفين دون مقابل ، ليرفع عثماثون رصيده الى "4" نقاط ، ويتوقف رصيد الحامول عند نقطة واحدة في مؤخرة جدول الترتيب .





وفي اخر الجولات تعادل سخا مع ضيفه بيلا "1-1" ، ليحصد كل فريق نقطة ترفع رصيد أصحاب الارض الى 7" نقاط ، وبيلا الى نقتطين .