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لأول مرة.. عمرو أديب: أنا مع الرئيس أردوغان في قراره وأؤيده تماما

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر استبعاد 10 سفراء من تركيا، معلقا: "وأنا مع الرئيس أردوغان في قراره وأؤيده تماما".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السلطات التركية معتقلة رجل أعمال من 2017 بدعوى أنه مول الانقلاب الذي شهدته تركيا، لافتا إلى أن الـ 10 سفراء كانوا قد طالبوا بالافراج عن رجل الأعمال التركي بعد حبسه 4 سنوات.

ولفت، إلى أن الرئيس التركي خرج في خطاب قوي يهاجم فيه من يحاول التدخل في الشأن التركي الداخلي، معلقا: "كلام عظيم مينفعش حد يتدخل في شؤون داخلية لدولة"، معربا عن اتفاقه التام مع الرئيس التركي، قائلا: "زي ما أنت قولت يا رجب اللي يدخل في شؤون غيره قليل الأدب".

وأضاف: "لازم نتفرج على أردوغان أمام العالم ونشوف هيحصل إيه"، لافتا إلى أن أردوغان وضع قاعدة للتعامل وهى أنه لا يجب التدخل في شؤون دولة أخرى.

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عمرو اديب بوابة الفجر الفجر اردوغان

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