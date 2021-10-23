بهذه الكلمات صلاح عبدالله يحيي ذكرى وفاة شقيقه





نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة لشقيقه الراحل ونعاه بكلمات مؤثرة.



وكتب من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، "#بدموعى_إفتكرت

زي النهارده من ١٣سنة وأثناء التصوير فى الساحل للمشاهد المتبقيه من فيلم الدادة دودي قبل رمضان بثلاثة أيام تقريبًا فوجئت بخبر وفاة شقيقى الأصغر.. تزلت دفنته وعملت العزاء فى نفس اليوم."







وأضاف:"وعدت للتصوير مراعاة لظروف الأطفال اللى كانوا ولادي فى الفيلم وأسرهم وبالفعل أنهينا التصوير وعدت لأنفرد بأحزانى وأبكى أخى الصغير بحرقة وأقرا له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه".







وتابع:" أرجوكم الفاتحة والدعاء لأخى أحمد عبدالله"وحشتنى يا إبنى"،وعلى فكرة أخوك الصُغير سمير عبدالله جالك من١٠شهور

ياترى إتقابلتوا؟!"









وكان آخر أعمال صلاح عبدالله

مسلسل "شقة 6" وهو بطولة النجوم: روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.