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محافظ بورسعيد يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب (صور)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:18 م
محافظ بورسعيد والنواب
محافظ بورسعيد والنواب
شيماء الريس
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، النائب الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب وذلك بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار التواصل المستمر بين الأجهزة التنفيذية والنواب ببورسعيد.

وناقش " محافظ بورسعيد " مع السادة النواب عددا من الملفات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك عدد من الموضوعات التي تهم ابناء المحافظة وعدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وأكد " المحافظ " أن هناك تواصل مستمر مع النواب بالمحافظة بما يحقق التعاون المثمر وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب (صور)
محافظ بورسعيد يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب (صور)
محافظ بورسعيد يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب (صور)
محافظ بورسعيد يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب (صور)
محافظ بورسعيد يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب (صور)
محافظ بورسعيد يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب (صور)

الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد مجلس النواب البرلممان اخبار مصر

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