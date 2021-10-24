Advertisements

عضو بالبرلمان العالمي للبيئة: ساهمنا في قبول عقد مؤتمر البيئة cop27 بمصر

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:02 ص
الدكتور وفيق نصير
الدكتور وفيق نصير
مارينا بشارة
ألقى الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السابع للتحول للأخضر th7 GoGreen، والذي يتم تنظيمه من قبل BioLEAGUES الجمعية الدولية للعلاقات البيئية والاستدامة (ISERS) وكذلك عدة جامعات ومنظمات من دول مختلفة.

ودعا "وفيق"، جميع علماء البيئة والمحاربي من أجل الأرض الخضراء وعشاق الطبيعة وخبراء الأرصاد الجوية والأساتذة وعلماء المناخ وجميع الحاضرين الآخرين للانضمام إلى للتعلم من الخبراء في مجتمعاتهم وتركهم مسلحين بالأدوات والاستراتيجيات لإحداث فرق في منظمتهم.

ويأتي هذا المؤتمر قبل عده أيام من انعقاد المؤتمر الحكومي COP26 لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ والذي سوف يعقد في أول نوفمبر بمدينه جلاسكو بإنجلترا، والذي من المنتظر أن يكون نقطة التقاء دولي هام لحل الأزمة بعد مفترق الطرق الذي تم منذ اتفاقية باريس ٢٠١٥.

وأضاف نصير، أن البرلمان العالمي للبيئة ساعد على قبول انعقاد المؤتمر القادم COP27 في نوفمبر ٢٠٢٢ في مصر بعد حاله الاستقرار والتقدم المصري الذي يشهد لها العالم كله.. تحيا مصر.

الكلمات المفتاحية

مؤتمرات بيئية بوابة الفجر الفجر البيئة البرلمان العالمي للبيئه

أخبار تهمك

لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتصدر ترتيب الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الخامس

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يتلقى أخبار سارة قبل الكلاسيكو

منذ 43 دقيقة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

قائمة الغائبين عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 7 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يوجه رسالة هامة إلى الأثيوبيين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

09:32 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements