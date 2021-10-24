عضو بالبرلمان العالمي للبيئة: ساهمنا في قبول عقد مؤتمر البيئة cop27 بمصر

ألقى الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السابع للتحول للأخضر th7 GoGreen، والذي يتم تنظيمه من قبل BioLEAGUES الجمعية الدولية للعلاقات البيئية والاستدامة (ISERS) وكذلك عدة جامعات ومنظمات من دول مختلفة.





ودعا "وفيق"، جميع علماء البيئة والمحاربي من أجل الأرض الخضراء وعشاق الطبيعة وخبراء الأرصاد الجوية والأساتذة وعلماء المناخ وجميع الحاضرين الآخرين للانضمام إلى للتعلم من الخبراء في مجتمعاتهم وتركهم مسلحين بالأدوات والاستراتيجيات لإحداث فرق في منظمتهم.





ويأتي هذا المؤتمر قبل عده أيام من انعقاد المؤتمر الحكومي COP26 لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ والذي سوف يعقد في أول نوفمبر بمدينه جلاسكو بإنجلترا، والذي من المنتظر أن يكون نقطة التقاء دولي هام لحل الأزمة بعد مفترق الطرق الذي تم منذ اتفاقية باريس ٢٠١٥.



