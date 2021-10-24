وزير الري: السيسي "بونبوناية" مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، تفاصيل جديدة حول أسبوع القاهرة للمياه، مشيرا إلى أن هدفه نشر التوعية داخليا وخارجيا.





وأوضح "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن التوعية الداخلية لأسبوع القاهرة للمياه هدفها التوعية بأسباب نقص المياه في مصر والمشروعات التي تقوم بها الدولة بينما التوعية الخارجية هدفها دحض الشائعات والتصدي لمروجيها بجانب تبادل الخبرات بين مصر وبين كل دول العالم صاحبة الخبرات.





وأشار إلى أن 9 وزراء من إفريقيا ووزراء دول عربية وأسيوية وممثلين من أوروبا يشاركون في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، متابعا: "نسعى من خلال المؤتمر على تشجيع المواطنين التميزين في كافة المجالات".



