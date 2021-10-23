الإعلاميين يهزم ملوي في دوري القسم الثاني





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين من تحقيق فوزا مهما على حساب ضيفه فريق نادي ملوي بهدفين دون مقابل بالجولة الرابعه من مجموعة الصعيد، للقسم الثاني .



الشوط الأول:



شهد الشوط الأول بداية متكافئه بين الفريقان، وفي الدقيقه 37 ومن كرة عرضية خطيره من لاعب نادي ملوي كادت ان تسكن شباك مرمى الإعلاميين.



وفي الوقت بدل الضائع اللاعب عبد الرحمن شعبان خطا من لاعبي ملوي يسجل الهدف الاول لنادي الإعلاميين قبل انتهاء الشوط الاول.



لينتهى الشوط الاول بتقدم نادي الإعلاميين بهدف دون رد من لاعبي ملوي.



بداية الشوط الثاني



بدأ الشوط الثاني بتقدم نادي الإعلاميين بهدف دون مقابل، مع بدايه الشوط الثاني الاعلاميين الأكثر استحواذ على اللقاء من أجل التسجيل الهدف الثاني لتأمين اللقاء.



وشهدت الدقيقة 54 الهدف الثاني لنادي الإعلاميين عن طريق اللاعب محمد الشربيني .



التبديل الاول للنادي ملوي جاء نزول اللاعب محمود شعبان بالدقيقة ال57.



كما أجرى المدير الفني لنادي الإعلاميين التبديل الأول لصالح فريقيه خروج اللاعب عفرتو ليأتي البديل له اللاعب محمد جلبرتو.



وأصلع اللاعب محمد الشربيني أكثر من فرصة محققة علي مرمي نادي ملوي كادت أن تزيد الفارق في المباراة.



وشهدت الدقيقة 63 تبديل ثاني لنادي ملوي بنزول اللاعب خالد ربيع وخروج اللاعب عمرو زينهم.



أطو في الدقيقة ال65 أجرى المدير الفني لنادي الإعلاميين ثلاث تبديبلات دفعه واحدة .



وشهدت الدقيقة ال80 مشاجره بين لاعبي الإعلاميين ولاعبي ملوي وحصول اللاعب فتحي عامر علي إنذار أول في اللقاء.



قبل نهاية المباراة حصل محمود سامي لاعب نادي الإعلاميين على بطاقة صفراء بعد تدخله بقوه ضد لاعب ملوي.



لينتهي اللقاء بفوز نادي الإعلاميين بهدفيين دون مقابل ، ليكون أول فوز لنادي الإعلاميين منذ بداية الموسم بعد خسارة ثلاث لقاءات ماضية.