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فيوتشر إف سي يقدم صفقاته الجديدة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قدم نادي فيوتشر إف سي صفقاته الجديدة التي تعاقد معها النادي استعدادًا للموسم الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ وذلك في حضور مجلس إدارة النادي.

وتعاقد نادي فيوتشر إف سي مع ٢٧ لاعبًا استعدادًا للموسم الجديد حيث ضم كلا من :-

محمود جنش ومحمود حمدي ومحمد طارق حراسًا للمرمى، ومحمود شعبان ومحمود رزق وسعد سمير ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وطارق طه وجوناثان نجويم مدافعين، وغنام محمد وفارس طارق والعربي بدر وعمر سافيولا وأنيست ابال ومحمد رضا وكريم نيدفيد وناصر ماهر ومحمد فاروق في وسط الملعب، وأيمن الصفاقسي، وأشرف مجدي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت ومصطفى البدري ومروان محسن وأحمد عاطف وتايلو في الهجوم.

ويستهل نادي فيوتشر إف سي مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة نظيره فاركو بعد غدٍ الاثنين على استاد السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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