علي ماهر: سأبذل قصاري جهدي مع فيوتشر

تقدم على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر إف سي بالشكر إلى مجلس إدارة النادي، على اختيارهم له لقيادة الفريق في الموسم الجديد.





وأكد ماهر على أن النجاح لن يأتي إلا بالتعاون بين ثلاث أطراف هي الإدارة والجهاز الفني واللاعبون.





وتابع المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي وسموحة بأنه يتمنى أن يكون قوام الفريق داعم أـساسي لمنتخب مصر.





وأشار إلى أنه ينتظر أن تتابع الجماهير مباريات فريقنا في كل جولة من أجل الاستمتاع بمشاهدة كرة القدم الحقيقية.





وشدد ماهر على أنه سيبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك وظهور فريقه بمستوى مميز في الدوري.





وتطرق ماهر للحديث عن مواجهة فريقه الأولى في الدوري أمام فاركو مؤكدًا على أنه لقاء صعب لكنه لن يتنازل عن تحقيق الثلاث نقاط موضحا أن الهدوء سيقود الفريق لتحقيق اهدافه.



