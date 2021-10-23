وزير الري يكشف موقف مصر من مشاركة إثيوبيا في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن إثيوبيا مرحب بها للمشاركة في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، مضيفا: أديس أبابا تم دعوتها في الثلاث مؤتمرات السابقة ولكن لم يجيبوا على الدعوة أو يعتذروا عن الحضور".



وأوضح "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه منفتح للأفكار والعلم، حيث يتضمن أبحاث علمية كثيرة لطلاب مدارس المتفوقين، منوها بأنه تم إعداد جلسة مخصصة لطرح مشروعات لعلاج التلوث من بقع الزيت.



وكشف وزير الري والموارد المائية أن طالب من ثانوي قدم بحثًا محكمًا لا يقوم عليه إلا أساتذة الجامعات، متابعا: "لدينا جلسة خاصة في أسبوع القاهرة للمياه لطلاب المدارس المتفوقين لعرض أبحاثهم لمعالجة الصرف الصحي وبقع الزيت".



وبين أن الطلاب أصحاب أفضل درجة ماجستير ودكتوراه سيتم عرض رسالتهم في 3 دقائق لكل طالب في جلسة خاصة بأسبوع القاهرة للمياه، كما اختاروا أصحاب التجارب المتميزة من الفلاحين في الري الحديث لعرضها خلال أسبوع القاهرة بجانب جلسة رفيعة المستوى للأمم المتحدة.

