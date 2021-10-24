الأعلى للآُثار يكشف تفاصيل مشروع إنقاذ كباش معبد الكرنك بالأقصر (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التفاصيل المتعلقة بمشروع ترميم وإنقاذ جميع تماثيل كباش معبد الكرنك في محافظة الأقصر.





وقال "وزيري"، في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، إنه تم البدء منذ 60 عامًا بترميم هذه الكباش بالاعتماد على المواد التي كانت مستخدمة في الترميم آنذاك وكانت من الأسمنت والجبس والتي ضرت بالآثار بشكل كبير.





وأضاف أنه منذ فترة بدأت في العمل على إنقاذ 4 تماثيل للكباش في ميدان التحرير وبعدها البدء في مشروع إنقاذ الكباش بمحافظة الأقصر ولكن واجهتنا مشاكل الرطوبة والأملاح والتكلف، ولكن بفضل المرممين والمرممات المصريات تم البدء في ترميم 29 تمثال.





وأشار إلى أنه بناء على تعليمات وزير السياحة تم البدء في ترميم الكباش بالجهة الشمالية وعددها 19 تمثالا واستغرق العمل فيهم ما يقرب من سنة بعد أن تم عمل قواعد معزولة من المياه وتم رص التماثيل وهذا إنجاز يُضاف إلى انجازات مرممي وممرمات المجلس الأعلى للآثار.



