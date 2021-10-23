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سعد سمير: سأحاول نقل ثقافة الفوز إلى زملائي في فيوتشر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث سعد الدين سمير مدافع الأهلي، والمعار لصفوف فيوتشر إف سي عن انتقاله للنادي بعد ١٣ عامًا قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال سعد سمير في المؤتمر الصحفي لتقدم نادي فيوتشر لصفقاته الجديدة :"اتشرف بالانضمام للنادي وكيان كبير بعد سنوات عديدة داخل جدران الأهلي".

وأضاف :"سأعمل على نقل الخبرات التي اكتسبتها طوال وجودي في النادي الأهلي إلى زملائي في فيوتشر".

وتابع :"سأحول نقل ثقافة الفوز إلى باقي زملائي في فيوتشر من أجل تحقيق آمال وطموحات النادي".

ويستهل نادي فيوتشر إف سي مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة نظيره فاركو بعد غدٍ الاثنين على استاد السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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