بيراميدز يتأهل إلى دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية

نجح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أن يحقق فوزاً غاليا على ضيفه عزام يونايتد التنزاني في إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





سجل على جبر هدف بيراميدز الوحيد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حتى الآن في الدقيقة 29 من زمن المباراة.





حيث أنتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب عزام يونايتد بتنزانية بالتعادل السلبي بدون أهداف.





ويعبر بيراميدز بهذا الفوز إلى دور الـ32 الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بفوزه على عزام يونايتد بهدف وحيد في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.





ويعتبر هذا الفوز هو الأول لإيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد تعادله في المباراة الأولى أمام بطل تنزانيا.





وتنضم الفرق التي ودعت دوري أبطال إفريقيا إلى كأس الكونفدرالية ليكتمل عدد دور الـ 32 الثاني الذي يتأهل منه 16 فريقًا إلى دور المجموعات.



