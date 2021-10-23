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إيطاليا تبدأ محاكمة وزير الداخلية السابق بتهمة استغلال منصبه

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر


مثل وزير الداخلية الإيطالى السابق والزعيم اليمينى المتطرف، ماتيو سالفينى، اليوم السبت، أمام القضاء الإيطالى، فى اتهامه باحتجاز مهاجرين واستغلال منصبه.

ويحاكم الوزير السابق، بتهمة منع 147 مهاجرا سريا فى ظروف صحية قاسية، من النزول من سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة "اوبن آرمز" عندما كان وزيرا فى عام 2019.

​ورفض الوزير السابق (48 عاما) السماح برسو آمن لسفينة لمدة ستة أيام، وظلت السفينة متوقفة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية (جنوب صقلية) وكانت الظروف الصحية لمن على متنها تسوء، ولم يُسمح للمهاجرين بالنزول إلا بأمر صدر من القضاء الصقلى بعد تفتيش السفينة، أكد خطورة الوضع الصحى على متنها.

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