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تعرف على رسوم وإجراءات الحصول عـلى إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:40 م
العمل بهيئة أجنبية خارج البلاد
العمل بهيئة أجنبية خارج البلاد
يتطلب العمل بهيئة أجنبية خارج البلاد، الحصول على إذن للعمل والموافقة حتى وإن كان التعاقد شخصي، وأن الأمر يستلزم موافقة الجهات المعنية، وفقا للشروط والمستندات والاجراءات التي أقرتها وزارة الهجرة.

المستندات المطلوبة للحصول عـلى إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد

- النموذج المعد لذلك ويصرف مجاناً من إدارة تصاريح العمل وفروعها الجغرافية.

- صورة ضوئية من الصفحة الأولى من الجواز المُميكن بالإضافة للأصل للاطلاع.

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي بالإضافة للأصل للاطلاع.

- تأشيرة العمل أو الإقامة السارية والمثبتة على جواز السفر أو عقد العمل الموثق من وزارة القوي العاملة.

- عدد 2 صورة فوتوغرافية لطالب الإذن.

- تصريح العمل السابق أو شهادة بدل الفاقد في حالة فقد التصريح "في حالة التجديد". 

- قرار الإجازة أو الإعارة في حالة العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو اعتماد النموذج المعد لذلك من جهة العمل.

- موافقة الجهة المختصة بالنسبة للضباط وزوجاتهم والعاملين المدنين الحاليين والسابقين بالقوات المسلحة والمدنيين الراغبين في العمل لدي جيوش أجنبية أو الهيئات التابعة لها بالصفة المدنية أو العسكرية.

- اعتماد الأوراق والإجراءات المتعلقة ببعض المهن الخاصة بالسيدات في القطاع الخاص "العمالة المنزلية/نادلة المطاعم/ مصففة شعر/ الخياطة/ البائعة... ومن في حكمهن" من إدارة التشغيل الخارجي بوزارة القوي العاملة.

- شهادة الوكيل البحري للمتعاقدين للعمل على سفن ترفع علم أجنبي.

شروط الحصول عـلى إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد

1- مصري/ مصرية.

2- أن ينطبق عليه قانون العمل.

3- أن يكون الغرض هو العمل لدى هيئة أجنبية خارج البلاد.

إجراءات طالب الحصول عـلى إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد

1- التوجه إلى أقرب مكتب تصاريح عمل دون التقيد بالنطاق الجغرافي أو مكاتب الخدمة الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية أو القنصليات المصرية بالخارج أو موقع الإدارة على الإنترنت.

2- تقديم المستندات والأوراق المطلوبة مع النموذج المعد لذلك.

إجراءات الجهة المقدمة للحصول عـلى إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد

1- التوجة إلى أقرب مكتب تصاريح عمل دون التقيد بالنطاق الجغرافي أو مكاتب الخدمة الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية أو القنصليات المصرية بالخارج أو موقع الإدارة على الإنترنت.

2- تقديم المستندات والأوراق المطلوبة مع النموذج المُعد لذلك.

رسوم الحصول عـلى إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد

وأخيرا يدفع الراغب في الحصول على الخدمة رسوما بقيمة 200 جنيه مصري، مقابل الحصول على إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد.

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