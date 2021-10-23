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"كله يثبت مكانه".. نصائح البحوث الفلكية في حالة حدوث زلازل
السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:51 م
أشرقت حفني
نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، دخول مصر في حزام الزلزال بسبب الهزات الأرضية التي شهدتها عدة مناطق حول العالم خلال أكتوبر وشعور المصريين بها، معلقا: "مصر لم تدخل حزام الزلازل، ومستبعد تماما دخولها فيه في الأجلين القريب والبعيد".
وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة "أون أي"، أن "قائلًا: "لكن بالرغم من ذلك لدينا زلزلال هناك هزات يومية مسجلة في الأراضي المصرية وخارجها كزلزال الأسبوع الماضي زلزال جزيرة " كريت".
وأكد: "أننا لا نشعر بكل الهزات الأرضية نسجل يوميا بمتوسط 2: 3 زلازل كلهم غير محسوس بهم باستثناء زلزال كريت في الأسبوع الماضي نظرا لعمقه كمركز بعمق 60 كم مما أدى لشعور سكان القاهرة به بخلاف سكان السواحل الذين لم يشعروا به رغم قربه من السواحل بمسافة 390 كيلو متر من الاسكندرية أكثر من العاصمة".
وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: زلزال 92 له ذكريات مؤلمة منذ وقوعه للمصريين قائلًا: "مافيش تنبؤ بالزلازل لكن نعمل على تقليل مخاطرها عن طريق التوعية العامة في صفوف المصريين وأن لا يكون هناك تدافع عن وقوع هزة أرضية".
ووجه حديثه للمواطنين، قائلا: "لا قدر الله في حالة حدوث زلزال الكل يثبت في مكانه بلاش قفزات من الشبابيك أو التدافع على السلالام".