وزير الري: إثيوبيا تسرعت في بناء السد.. وحتى الآن لا يوجد توليد كهرباء

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اثيوبيا واتفاق واشنطن واتفاق المبادئ كلها محاولات لتأكيد حسن نوايا مصر في قضية السد.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لا ترفض التنمية في إثيوبيا ولكن نرفض حدوث أي ضرر للشعب المصري.



وكشف وزير الموارد المائية والري أن هناك أحد الوزراء الأفارقة تفهم موقف مصر في أزمة السد الإثيوبي وقال إن الحياة أبقي من الكهرباء، موضحا أن الرئيس السيسي أكد أمام برلمان إثيوبيا أن المياه حياه للمصريين ومصر لا تعارض تنميتكم.



وأوضح أن وزير إفريقي قال له اليوم بعد مشاهدته مسار نهر النيل: «إن النيل لو انقطع انتوا هتموتوا» وطلب منه أن يشرح ذلك الأمر للأثيوبيين.



وأكد وزير الموارد المائية والري أن قرار إثيوبيا بناء السد كان متسرعا وأرادوا وضع مصر أمام الأمر الواقع، موضحا أن إثيوبيا كانت تريد توليد الكهرباء من 2014 وحتى الآن لم تنجح ولديها مشاكل كبيرة في السد.

