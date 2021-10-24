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الملء الثالث لسد النهضة.. خبير مياه بجامعة أخن الألمانية يكشف معلومات خطيرة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:33 ص
سد النهضة - أرشيفية
سد النهضة - أرشيفية
داليا الحسين
علق الدكتور هاني سويلم، المدير الإقليمي لهندسة المياه والمدير التنفيذي لكرسي اليونيسكو بجامعة أخن الألمانية، على إعلان إثيوبيا بدء التجهيزات الفنية للملء الثالث لسد النهضة، قائلا: إن إثيوبيا ماضية في طريقها ولا تعتد بأي نصح أو وساطة من الأطراف المختلفة، متابعًا أن حجم المياه في سد النهضة أكثر من 8 مليارات متر مكعب من المياه إجمالي الملء الإثيوبي للسد.

وأكد "سوليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن إثيوبيا بدأت التجهيزات الفنية للملء الثالث لسد النهضة فعليًا، ولكن ليس في الممر الأوسط وإنما في الجانبين الأيمن والأيسر للسد، قائلا: إن إعلان إثيوبيا بدء التجهيزات الفنية للملء الثالث لسد النهضة بمثابة موقف معادي لمصر وموقف أحادي الجانب كالعادة.

وتابع أن المرحلة الثانية لملء سد النهضة كانت فاشلة ولم يتم بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بكميات المياه التي أعلنت إثيوبيا حجزها وراء السد، متابعا لا نستطيع القول ان هناك مرحلة اول ثانية أو حتى ثالثة لعملية ملء السد لإنها عبارة عن خطوات للتعطيل والفشل وعدم الانجاز والتعند، بالاضافة إلى أن السد بمثابة مكسب داخلي لآبي أحمد.

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