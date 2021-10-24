أستاذ علم أمراض: متحور "دلتا بلس" الأسرع انتشارًا بنسبة 60% من الطفرات السابقة

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ علم الأمراض بجامعة أنجيليا رسكن البريطانية، إن سلالة دلتا بلس ظهرت منذ 5 أشهر في الهند وليست جديدة، واختفت من الهند بعد ظهورها بأسابيع ثم عاودت الظهور مجددًا منذ أسبوعين.





وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن دلتا بلس تحور مركب سجل 6% من حالات الإصابات الجديدة في بريطانيا، متوقعا اختفاء الفيروس نهائيا كما حدث مع فيروس سارس، لإن عند تحور الفيروسات كثيرا تتعرض للضعف ويسهل القضاء عليها.





وأكمل، أن تحورات كورونا تكسب الفيروس خصائص جديدة، لافتًا إلى أن متحور دلتا بلس سريع الانتشار بنسبة 60% مقارنة بالطفرات السابقة للفيروس، مؤكدا أن اللقاحات تعطي مناعة ضد الفيروس بتفاوت وتمنع حدوث الدور الصعب، بالإضافة إلى تقليل الضغط على المستشفيات.



