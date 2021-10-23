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هازارد على رأس قائمة ريال مدريد لموقعة برشلونة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:59 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، غدًا الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة لليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 15 نقطة.

وضمت القائمة كلًا من:

- حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

- خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - مارسيلو - ميندي.

- خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - كامافينجا - بلانكو.

- خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - رودريجو - فينيسيوس - ماريانو.

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هازارد مواجهات برشلونة وريال مدريد ريال مدريد

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