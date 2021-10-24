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"الزراعات الحيوية" بجامعة السادات: زراعة مليون فدان توفر 36 مليار دولار (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف الدكتور محمد فتحى سالم رئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات، أن عائد زراعة مليون فدان بالنظم الحيوية، يوفر لمصر 36 مليار دولار سنويا.

وأوضح محمد فتحى سالم خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن فدان الطماطم المنزرع بالنظم الحيوية يربح مليون جنيه، وأن الأصناف المخصصة لصناعة الصلصات يمكن أن ترتفع قيمتها 400 % بأسواق العالم، إذا تمت زراعتها بالنظم الحيوية، لافتا إلى أن قانون الزراعة الحيوية ولائحته التنفيذية يحتاج لبعض التعديلات فيما يخص تحديد 70 يوما لحد أدنى لدورات مزارع الدواجن العضوية، وهو ما لا يتفق والواقع الفعلى لصناعة الدواجن فى مصر، حيث إن مدة الدورات من 25 الى 30 يوما والبلدية تصل لـ 4- يوما والدواجن الحيوية من الممكن أن تصل لأعلى إنتاجية فى مدة أقل من 70 يوما.



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زراعة مليون فدان جامعة السادات بوابة الفجر الفجر

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