خبير زراعي: نبات الجوجوبا في مصر يتحمل ملوحة المياه وتعطى أعلى إنتاجية (فيديو)

قال المهندس حسام عبد القادر الخبير الزراعي، إن متوسط إنتاج الفدان بالمغرة من نبات الجوجوبا بلغ 500 كيلو، كما نجحت العديد من مزارع الأسماك المصرية فى زراعة البورى والدنيس والقاروص والبلطى والجمبرى بإنتاجيات عالية.





وأضاف عبد القادر خلال لقائه عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2 "، أن الجوجوبا تتحمل ملوحة المياه وتعطى أعلى إنتاجية، وهو منتج مطلوب فى كل أسواق العالم، ويصل سعر الطن الواحد من زيوت الجوجوبا لـ 17 الف دولار، وهو ما جعل مصر على قائمة دول منطقة الشرق الأوسط بعد زراعة الجوجوبا بالمغرة ورابع دولة عالميا، لافتا إلى نجاح زراعة أسماك البلطى والوقار والدنيس والبورى بأراضى المغرة، للدرجة التى جعلت المربين يصممون حضانات للأسماك منها 280 ألف ذريعة من أسماك البورى جاهزة لدعم خطط التوسع فى مزارع الأسماك بالمنطقة.