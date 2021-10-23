نائب رئيس نادي المنيا : نخوض المباريات للفوز ونلعب للصعود للممتاز





قال المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا والمشرف العام على الكره بأن يتقدم بخالص الشكر للجهاز الفني للفريق المنياوي بقياده شديد قناوي، وكذلك الشكر لمجلس اداره نادي المنيا برئاسه المحاسب عاطف عبدالجابر، كذلك الشكر لكل اللاعبين علي الأداء، القوي في لقاء بني سويف موضحا بان فريق بني سويف من الأندية القوية .



وأضاف عمر بأن جيمس تيدي لاعيب متميز وكان له دور كبير في مباراتي أسوان وبني سويف، كذلك اللاعبين الذين قاموا بأداء متميز اليوم وتحقيق الفوز في لقاء اليوم، مشيدا في حديثه بأداء الحارس ابراهيم الجرايحي وكذلك مخطط الأحمال الدكتور محمد دكروري.



وتابع عمر بأن تاجيل مباراه طامية كان مفيد للفريق المنياوي من أجل الاستعداد بشكل كبير لمباراه بني سويف، خاصه وأن ملعب طامية ملعب نجيل صناعي وهذا أمر صعب للغاية .



واختتم حديثه بأن كافه المباريات القادمه ستكون مباراه كؤوس، وأن اللاعبين لديهم تركيز كبير لتحقيق الصعود للدوري الممتاز الموسم القادم.