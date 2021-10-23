Advertisements

الأهلي يتصدر ترتيب الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الخامس

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:02 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أشرف عبد الناصر
تصدّر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب الأندية الأفريقية وفقا لما أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بالأفضل خلال ال5 سنوات الأخيرة.

قبل قرعة دور الـ16.. الأهلي يتصدر ترتيب الأندية الأفريقية والزمالك في المركز الخامس

وجاء ترتيب الأندية من حيث الأفضل على النحو التالي:

1- الأهلي برصيد 78 نقطة.

2- الترجي التونسي 65 نقطة.

3- الوداد المغربي 63 نقطة.

4- الرجاء المغربي 54 نقطة.

5- الزمالك المصري 47 نقطة.

6- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 46 نقطة.

7- نهضة بركان المغربي 41 نقطة.

8- حوريا كوناكري الغيني 38 نقطة.

9- النجم الساحلي التونسي 36 نقطة.

10- بيراميدز 31 نقطة.

بينما حل فريق المصري البورسعيدي في المركز الخامس والعشرين برصيد 14 نقطة.

الكلمات المفتاحية

مازيمبي الوداد الزمالك الترجي الأهلي إفريقيا

أخبار تهمك

رونالدو قبل مواجهة ليفربول: هذه مشكلة مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ يوم

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام بالكونفدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

انفراجة جديدة تقرب الأهلي من حل أزمة جونيور أجايي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مثير من أنشيلوتي قبل مواجهة برشلونة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 20 / 3 / 2019 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم 20 / 3 / 2019 والقنوات الناقلة

قبل قرعة دوري الأبطال.. تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في دور الثمانية

موعد قرعة الكونفدرالية الإفريقية

بعد تأجيل مباريات نصف النهائي.. كيف جاءت نتائج الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولتي إفريقيا هذا الموسم؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

08:32 م

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

07:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements