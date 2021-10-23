الأهلي يتصدر ترتيب الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الخامس

تصدّر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب الأندية الأفريقية وفقا لما أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بالأفضل خلال ال5 سنوات الأخيرة.





قبل قرعة دور الـ16.. الأهلي يتصدر ترتيب الأندية الأفريقية والزمالك في المركز الخامس





وجاء ترتيب الأندية من حيث الأفضل على النحو التالي:





1- الأهلي برصيد 78 نقطة.





2- الترجي التونسي 65 نقطة.





3- الوداد المغربي 63 نقطة.





4- الرجاء المغربي 54 نقطة.





5- الزمالك المصري 47 نقطة.





6- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 46 نقطة.





7- نهضة بركان المغربي 41 نقطة.





8- حوريا كوناكري الغيني 38 نقطة.





9- النجم الساحلي التونسي 36 نقطة.





10- بيراميدز 31 نقطة.





بينما حل فريق المصري البورسعيدي في المركز الخامس والعشرين برصيد 14 نقطة.



