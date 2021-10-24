شعبة الثروة الداجنة تزف بشرى سارة عن سعر البيض (فيديو)

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن سعر كرتونة البيض شهدت اليوم انخفاضا بقيمة 3 جنيهات، حيث يتراوح سعرها ما بين 49 إلى 50 جنيها.





وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إنتاج البيض حاليا جيد، ولا يعاني من نقص، لافتا إلى أن التكلفة الفعلية لكرتونة البيض تصل إلى 38 جنيه لتصل إلى المواطن بسعر 42 جنيها.





وأضاف، أن انضباط سعر البيض يبدأ من المزرعة، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على من يتلاعب بقوت المصريين، منوها بأن هناك تعليمات ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي لأي سلعة استراتيجية في مصر عن 6 شهور، متوقعا حدوث انخفاض آخر في سعر البيض الفترة المقبلة.



