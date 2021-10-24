Advertisements

شعبة الثروة الداجنة تزف بشرى سارة عن سعر البيض (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن سعر كرتونة البيض شهدت اليوم انخفاضا بقيمة 3 جنيهات، حيث يتراوح سعرها ما بين 49 إلى 50 جنيها.

وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إنتاج البيض حاليا جيد، ولا يعاني من نقص، لافتا إلى أن التكلفة الفعلية لكرتونة البيض تصل إلى 38 جنيه لتصل إلى المواطن بسعر 42 جنيها.

وأضاف، أن انضباط سعر البيض يبدأ من المزرعة، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على من يتلاعب بقوت المصريين، منوها بأن هناك تعليمات ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي لأي سلعة استراتيجية في مصر عن 6 شهور، متوقعا حدوث انخفاض آخر في سعر البيض الفترة المقبلة.

ولفت، إلى أن سعر البيض الأحمر أعلى من الأبيض لقلة انتاجه ولكن لا يوجد بينهما فرق في القيمة الغذائية.

الكلمات المفتاحية

شعبة الثروة الداجنة سعر البيض بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري يوجه رسالة هامة إلى الأثيوبيين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتصدر ترتيب الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الخامس

منذ حوالي 4 ساعات

قائمة الغائبين عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 14 دقيقة

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يتلقى أخبار سارة قبل الكلاسيكو

منذ 43 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

09:32 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements