عاجل من التموين بشأن سعر السكر المحلي وارتفاع الأسعار العالمية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، إنه بالرغم من القفزات في الأسعار العالمية في البورصات العالمية للسكر حيث تخطى سعر طن السكر في البورصات العالمية 520 جنيها في البورصة وحتى يمر بالدورات الطبيعية من النقل والشحن ومع ارتفاع التكاليف قد يصل سعره لدى وصوله مصر 11 ألف جنيه.





وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذع على قناة "أون أي"، أنه بالرغم من كل هذه الظروف إلا أن الدولة حريصة على توازن الأسعار في السوق بحيث يبلغ سعره كسكر تموين 8.5 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى أن يكون السكر الصناعي بسعر اقتصادي أيضا في متناول الجميع.





وعن أسباب ارتفاع سعر السكر على مستوى العالم، قال إنه حدث ارتفاعات قياسية في كل ماله علاقة بالطاقة ولأول مرة يكون سعر البترول الخام متخطي 80 دولارا خام وكل ماله علاقة بالطاقة سواء بترول أو غاز أو فحم تضاعفت والسكر ينبطق عليه ماينطبق على أسعار الطاقة وكافة كونه سلعة وكافة السلع الاستراتجية في العالم شهدت ارتفاعا بنسبة 30:40%.



