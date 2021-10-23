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سامي مغاوري لأحمد الفيشاوي: "بنصحة يخف التاتو اللي على دراعاته شوي"ة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:47 م
سامي مغاوري
سامي مغاوري
رضوى خالد
وجه الممثل سامي مغاوري أحمد الفيشاوي نصيحه بشأن التاتو قائلًا:" أحمد الفيشاوي اتولد واتربى على إيدينا وابننا وبحبه جدا كممثل ".



وأضاف:" بس بنصحه يخف التاتو اللي على دراعاته شوية.. يمكن تكون موضة إن الولاد الجديدة بيعملوا كده".


وتابع:"بس أنا مبحبش التاتو، ولو ابني قرر يعمله هتخانق معاه، وهو مش هيعمله طبعا".


ويذكر أن آخر أعمال الفنان سامي مغاوري في موسم رمضان الماضى في مسلسل "أحسن أب" وجسد دور الفنان على ربيع، والتي تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، حول اللص مختار الذي يفشل في الكثير من محاولات السرقة، ويحاول مواجهة بخل والده، وبمحض الصدفة يكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها 300 ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية.

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